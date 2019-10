Borgo Maggiore: inaugurazione campetto multifunzione Sottomontana

La Giunta di Castello di Borgo Maggiore è lieta di invitare la cittadinanza all’inaugurazione del rinnovato campetto multifunzione Sottomontana, che si terrà domani, venerdì 18 ottobre 2019 alle ore 18.00, presso il campetto stesso che si trova in Strada Sottomontana nei pressi della rotonda Borgo-Faetano. La Giunta di Castello di Borgo Maggiore coglie l’occasione per ringraziare lo sponsor Ente Cassa di Faetano (Gruppo Banca di San Marino) che ha contributo con ben 3.000,00 euro alle spese di ripristino e aggiornamento dell’impianto sportivo. Tali fondi erano il contributo destinato per l’edizione 2016 dell’evento “I Talenti dei Castelli” organizzato da Banca di San Marino e vinto dalla ns. concittadina Lucia Castiglioni. La Giunta di Castello di Borgo Maggiore ringrazia inoltre le maestranze di U.G.R.A.A., A.A.S.L.P. e A.A.S.S. che hanno contributo con il loro lavoro al ripristino e all’abbellimento del campetto.

Comunicato stampa

Giunta di Castello di Borgo Maggiore