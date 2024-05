Bottino di medaglie ai campionati regionali di Inline freestyle di federazione

Bottino di medaglie ai campionati regionali di Inline freestyle di federazione.

Nelle giornate del 27-28 Aprile si sono svolti a Riccione i campionati regionali di Inline freestyle di federazione. Dal Titano è partita una delegazione ristretta di soli quattro elementi, la più piccola delegazione partecipante al campionato regionale conquistando in totale undici medaglie. Il Titano ha però saputo farsi valere: i risultati migliori sono arrivati dai fratelli Terenzi. Matilde Terenzi si conferma una certezza conquistando cinque ori e un argento; si conferma quindi campionessa regionale nelle discipline di slide, speed slalom, classic, battle e roller cross, mentre conquista l'argento nella disciplina del freejump, disciplina a cui si è approcciata per la prima volta. Tommaso Terenzi si fa valere in roller cross, speed slalom e freejump conquistando in tutte le discipline il gradino più alto del podio: Tommaso che ha iniziato a pattinare a cinque anni e lo scorso novembre ha iniziato a gareggiare a competizioni in calendario world skate. Nella prima giornata si è iniziato con la Battle: gli atleti si sono confrontati in tricks liberi in un tempo ben definito: nella categoria Seniores, Matilde Mina che ha iniziato questa disciplina nell'anno corrente si è classificata in settima posizione, mentre Matilde Terenzi, memore delle esperienze già vissute è salita sul gradino più alto del podio. Nella categoria allievi, Alessia Conti ha dato il meglio di sé arrivando a metà classifica e aggiudicandosi la settima posizione. Si è poi continuata la giornata con la disciplina dello Speed Slalom: nella categoria juniores, Matilde Terenzi ha fatto una Best Run con un tempo di 4,609 e nessuna penalità, mentre Matilde Mina, con 4,921 pur avendo fatto il secondo miglior tempo è scesa in quarta posizione per colpa delle penalità commesse. Alessia (cat Allievi), con una Best Run di 5,460 e una penalità si è aggiudicata il quarto posto. Per ultimo a gareggiare, ma non per risultato, Tommaso, che ha battuto gli avversari e ha messo al collo un'altra medaglia d'oro. Si è proseguito con la disciplina del Classic, a cui per il San Marino hanno gareggiato Alessia e Matilde Terenzi: in uno specifico lasso di tempo ogni atleta ha presentato tipologie di tricks eseguiti in base alla musica in tre file di coni. Matilde (cat. juniores) ha indiscutibilmente vinto con un vantaggio dalla seconda di undici punti, mentre Alessia (cat. allievi) è per poco rimasta fuori dal podio, in quarta posizione. Nella giornata di domenica 28 si è proseguita la competizione con la tanto attesa disciplina delle Slide: Matilde Mina (cat. seniores) si è trovata a gareggiare in una batteria molto forte ed è stata eliminata; non potendo quindi partecipare alle finali si è fermata in quinta posizione. Matilde Terenzi (cat. seniores), diventata già una certezza imbattibile nella disciplina, ha gareggiato e senza difficoltà ha mantenuto la sua indiscussa egemonia sulle avversarie, mantenendo il titolo di campionessa regionale che conserva da quando ha iniziato le competizioni: soltanto un anno non lo è stata. Memore degli insegnamenti dell'allenatore Enrico Callegarin, Alessia Conti ha combattuto strenuamente, riuscendo a conquistare il secondo posto; mentre Tommaso ha battuto tutti gli avversari mettendo al collo la medaglia d'oro. Ultima disciplina della domenica mattina è stato il Freejump: per la prima volta gli atleti di San Marino gareggiano in questa specialità, in cui Matilde Terenzi è riuscita a saltare i 95 cm, ma sbagliando i 100 cm; Tommaso invece ha saltato gli 85 cm, sbagliando i 90 cm: I risultati hanno portato Matilde in seconda posizione, mentre Tommaso è diventato campione regionale. Gli atleti del Titano hanno quindi fatto la misura che dà accesso al campionato italiano. Nel pomeriggio della domenica si è disputata la tanto attesa gara di Roller Cross: Tommaso ha battuto Bernardi Davide per 5,004 secondi, salendo sul gradino più alto del podio; Alessia, per 1,329 secondi non è riuscita a salire sul podio e si è fermata in quarta posizione; Matilde Mina, che ha concentrato i suoi allenamenti sulle altre discipline, ha fatto un tempo di 48,355 e fermandosi in quinta posizione, mentre Matilde Terenzi, con un tempo di 44,921 ha staccato le avversarie di 2,314. Si è conclusa con grandissima soddisfazione il weekend di gare con un bottino ricchissimo e una gioia infinita da parte di tutti gli atleti che hanno hanno partecipato.

cs FSRS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: