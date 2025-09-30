Brigata Mai 1 Gioia da record a Vienna: trasferta con oltre 50 persone al seguito della nazionale di calcio di San Marino L’unico gruppo organizzato di tifosi della selezione del Titano al lavoro per le partite del mese di ottobre: debuttano nuove bandiere e lo striscione della fanbase argentina

Brigata Mai 1 Gioia da record a Vienna: trasferta con oltre 50 persone al seguito della nazionale di calcio di San Marino.

Il mese di ottobre sarà particolarmente intenso per la Brigata Mai una Gioia, lo storico gruppo di tifosi che dal 2012 segue la Nazionale di calcio di San Marino. Nel giro di pochi giorni, infatti, i biancazzurri saranno protagonisti di due sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026: giovedì 9 ottobre alle 20:45 a Vienna contro l’Austria e domenica 12 ottobre alle 15:00 a Serravalle contro Cipro. La partita di Vienna rappresenterà un momento storico per la Brigata, che muoverà complessivamente 51 persone, un numero record che conferma la crescita del gruppo anche oltre i confini sammarinesi. Dalla capitale austriaca arriveranno 27 tifosi, 10 dall’Italia, 4 dalla Germania, 4 dalla Repubblica di San Marino, 3 dal Regno Unito, 2 dalla Romania e 1 dall’Irlanda. Un mosaico di provenienze che testimonia come la passione per la Nazionale di San Marino sia ormai un fenomeno internazionale per i valori di passione e coraggio rappresentanti dai propri giocatori. Fondamentale in questa occasione il ruolo giocato da Tristan Ceselkovski, volontario attivo della Brigata e responsabile della pagina Instagram del gruppo, che ha creato in Austria una vera e propria fanbase capace di portare molti suoi connazionali a sostenere i colori biancazzurri. Il programma della trasferta prevede il ritrovo alle 18:30 presso il ristorante Luftburg, a circa mezz’ora a piedi dallo stadio, dove i tifosi ceneranno insieme a una delegazione austriaca in un momento conviviale che anticiperà l'accesso all’Ernst Happel Stadium. A Vienna faranno inoltre il loro debutto nuove bandiere della Brigata, pensate per rafforzare il sostegno alla Nazionale, e sarà presente in pianta stabile anche la bandiera di “Objetivo Marino – Siamo Noi Argentina”, il gruppo di tifosi del Paese sudamericano che a ogni partita si riunisce a Buenos Aires presso il pub Dr. Birra, dando vita a eventi sempre più partecipati e contribuendo ad accrescere la comunità biancazzurra anche in America Latina. Pochi giorni dopo, domenica 12 ottobre, la Brigata tornerà protagonista al San Marino Stadium di Serravalle per l’ultimo match casalingo della Nazionale nel 2025 contro Cipro. Anche in questa occasione è previsto un momento conviviale prima del match, con circa una ventina di tifosi organizzati. La partita assumerà un significato speciale perché la Brigata esporrà le cinque bandiere degli Stati che partecipano al progetto della Federazione delle tifoserie dei piccoli stati d’Europa, vale a dire San Marino, Gibilterra, Liechtenstein, Isole Faroe e Malta, a testimonianza della fratellanza tra popoli e tifoserie e con l’obiettivo di lanciare un messaggio di pace e inclusione in un periodo storico caratterizzato da conflitti e tensioni. La Brigata Mai una Gioia guarda con soddisfazione a questo ottobre ricco di impegni, consapevole di aver ormai raggiunto la capacità di coprire tutte le partite della Nazionale, in casa e in trasferta (anche a Malta il 9 settembre era presente con otto suoi membri alla sfida amichevole del Ta' Quali Stadium), e con uno sguardo rivolto al futuro che vedrà nel 2026 un ulteriore passo avanti. Sono già in corso di sviluppo per l'anno che verrà progetti importanti come un’iniziativa di beneficenza a favore dell’Ospedale di Stato di San Marino, la proposta a livello istituzionale di un convegno nel 2027 nell’ambito di “San Marino capitale europea del tifo pulito” e altre attività che continueranno a far crescere la comunità della Brigata. Con la trasferta di Vienna già chiusa per iscrizioni, la Brigata invita fin da ora tutti i sammarinesi e gli amici della nazionale di mister Roberto Cevoli a riempire lo stadio domenica 12 ottobre in occasione della sfida con Cipro, per dare il massimo sostegno ai Titani nell’ultimo match casalingo del 2025 e porre le basi per un 2026 ancora più importante.

c.s. Brigata Mai 1 Gioia

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: