Brillanti risultati per le tenniste sammarinesi Chiara e Giulia Dal Pozzo

Le sorelle Chiara e Giulia Dal Pozzo, figlie della nota tennista Francesca Guardigli che le allena personalmente presso il Centro Tennis Valmarecchia, sono state protagoniste di una settimana di bel gioco al Torneo Macroarea di Iesi (AN). Chiara, U10, dopo una serie di incontri vinti con autorità, ha battuto in semifinale Toccaceli per 6/2 6/2 e in finale Noce per 6/1 6/1. Si è così aggiudicata per la seconda volta un torneo macroarea, dimostrando una notevole potenzialità di gioco. Giulia, U14, che ha gareggiato nella categoria superiore U16, ha ceduto soltanto in finale alla Gradassi (2.7) per 7/6 (8) 6/2 e ha messo in luce un’ottima qualità di gioco che, nonostante la differenza di età, le ha permesso di ben figurare contro avversarie di categoria superiore. Giulia attualmente fa parte di un progetto della Federazione Italiana Tennis ed è classificata tra le prime giocatrici U14 italiane. Appena terminato il torneo, è partita per un raduno nazionale al Centro Tecnico di Formia per prepararsi ai prossimi tornei internazionali.