Bronzo per Rebecca Rossi ai Campionati Regionali di Salto Ostacoli

Dal 3 al 6 giugno, presso il Centro Ippico Le Siepi di Cervia (RA), si sono svolti i Campionati Regionali Emilia-Romagna di Salto Ostacoli. L'amazzone della Federazione Ippica Sammarinese Rebecca Rossi, in sella a Flugel, ha conquistato il prestigioso terzo gradino del podio su 36 binomi nella categoria Brevetti Emergenti H110. Tre giorni di gara impegnativi in cui Rebecca ha lottato sempre ai vertici aggiudicandosi il podio in un finale avvincente. Nella stessa competizione un’altra amazzone FIS, Delia Colombini, in sella a Cristobald Z, ha ben figurato guadagnando il 10° posto nella categoria Brevetti Senior H100. Entrambi i binomi sono tesserati ASAE Il Branco e sono guidati dall' Istruttore Graziano Guerra.

