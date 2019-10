Anche per la stagione 2019/2020 BSM si conferma Main Sponsor della squadra femminile della Beach & Park Volley – la Banca di San Marino, portando il proprio nome nella serie C del campionato italiano regionale femminile di pallavolo. Legata alla squadra fin dal 2010, la Banca ha accompagnato negli anni le ragazze dalle serie D alle serie C, incoraggiando, sostenendo e apprezzando tutti gli sforzi che le atlete hanno compiuto per la risalita e per mantenere la posizione conquistata nelle varie stagioni. L’annata 2019 andrà ad aprirsi in casa il 19 ottobre, alle ore 18:30 contro il Cervia – palestra Casadei di Serravalle. “Ciò che lega la nostra Banca alla squadra– dichiara il Direttore Generale Luca Lorenzi – è prima di tutto la forte volontà delle ragazze di giocare ogni partita con competenza e determinazione, con l’orgoglio di portare un nome – Banca di San Marino – e di indossare una maglia che rappresentano un patrimonio di storia e di valori fortemente legati al territorio. In secondo luogo, è la valorizzazione dell’apporto femminile al successo di BSM: oltre il 45% del personale complessivo è composto da donne, alcune delle quali in posizione di significativa responsabilità. Siamo pertanto felici – prosegue Lorenzi – di confermare il nostro sostegno alle ragazze anche nella stagione 2019/2020” E’ proprio presso una delle location di Banca San Marino – Villa Manzoni, tra le più suggestive e amate dai sammarinesi, che è stata presentata giovedì sera la squadra che rappresenterà la Banca sul territorio italiano.