Buon esordio stagionale per la Mya Gym Alla 1a prova regionale Silver FGI buon esordio per le ginnaste del Titano

Nel fine settimana si è svolta a Formigine la 1° prova regionale Silver FGI della categoria LA; all’appuntamento si sono presentate le ginnaste Arianna Chiaruzzi, Giorgia Mini, Lisa Ripa, Giulia Tiribilli e Alice Zonzini; assenti Sofia Ciavatta e Martina Cesari alle quali auguriamo un veloce ritorno in pedana. Le atlete della Mya Gym si sono esibite con gli esercizi al corpo libero e alla palla ottenendo buoni risultati in ogni categoria. Nella categoria A4, le allieve Lisa Ripa e Giulia Tiribilli, hanno affrontato ben 20 rivali in gara concludendo rispettivamente in posizione 8° e 9° . Nella categoria A3 anche le ginnaste a seguire hanno realizzato buoni piazzamenti, sono 19 le atlete in pedana dove Arianna Chiaruzzi si piazza al 10° posto e Giorgia Mini al 5° posto, infine un ottima Marta Macina riesce a conquistare la giuria ed esprimersi ad alti livelli scalando la classifica fino a salire sul podio con un ottimo 2° posto. Tra le Allieve del primo anno, Alice Zonzini realizza due buoni esercizi ed ottiene un ottimo 6° posto lasciando alle sue spalle ben 11 atlete. Soddisfatte le allenatrici per i risultati ottenuti in questa prima prova stagionale.



