Buon inizio per le agoniste della Società Sportiva Ginnastica San Marino.

Sabato 11 settembre, a Formigine, ha preso il via per le agoniste della Società Sportiva Ginnastica San Marino, il Campionato Italiano Gold - fase Regionale – di ginnastica ritmica.

Accompagnate dalla direttrice tecnica Monica Leardini, sono scese in pedana Gioia Casali, Annalisa Giovannini, Camilla Rossi, Matilde Tamagnini e Lucia Castiglioni.

Tra le migliori atlete della regione, le ragazze della Società Sportiva Ginnastica San Marino, si sono comportate egregiamente, proponendo alcuni nuovi esercizi o esercizi arricchiti di difficoltà che hanno consentito loro di ottenere buoni punteggi.

Ogni atleta ha presentato quattro esercizi e la classifica finale è stata determinata per sommativa dei quattro punteggi.

Nella categoria Junior1, Gioia Casali ha raggiunto il terzo gradino del podio.

Nella categoria Junior2, 4° posto per Camilla Rossi e 7° per Annalisa Giovannini.

Nella categoria Senior, 5° posto per Lucia Castiglioni e 6° per Matilde Tamagnini.

Le atlete hanno ripreso a pieno ritmo gli allenamenti per migliorare ciò che deve essere migliorato, in vista della seconda prova regionale, prevista il 25 e 26 settembre al Multieventi Sport Domus di Serravalle - San Marino.

Alcune di loro, convocate dalla Federazione Sammarinese Ginnastica, saranno inoltre impegnate il prossimo week end al 1° Torneo Internazionale Montenegro Wild Beauty Cup 2021 e pertanto auguriamo loro che possa essere una bellissima esperienza.

Comunicato stampa

Società Sportiva Ginnastica San Marino





