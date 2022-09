FORMIGINE Buona prova per le atlete della Società Ginnastica San Marino

Sabato 10 e domenica 11 settembre, a Formigine (MO) si è disputata la prima prova regionale del Campionato Individuale FGI Gold e del Campionato di Specialità, per le categorie Junior e Senior. Sabato, accompagnate dalla tecnica Lucia Castiglioni, sono scese in pedana le atlete agoniste Gioia Casali, Camilla Rossi e Matilde Tamagnini, per il Campionato Individuale FGI Gold. A rompere il ghiaccio è stata Gioia Casali, nella categoria Junior2. Con la grinta che la contraddistingue, Gioia ha condotto un’ottima gara, presentando quattro esercizi puliti e molto ben eseguiti, che le hanno permesso di aggiudicarsi una meritatissima medaglia d’oro. Nella categoria Senior, è stata la volta di Matilde Tamagnini. Matilde, in generale un po’ al di sotto delle proprie possibilità, ha ottenuto il 5° posto in classifica. Stessa sorte per Camilla Rossi nella categoria Junior3. Il giorno successivo, accompagnate dalla tecnica Monica Leardini, è stata la volta di Annalisa Giovannini e Vittoria Magnani, impegnate nella prima prova del Campionato Gold di Specialità. Nella categoria Junior 2/3, Annalisa Giovannini ha presentato gli esercizi alla palla e al cerchio, ottenendo rispettivamente il 12° e il 9° posto, mentre Vittoria Magnani, nella categoria Senior ha ottenuto il 10° posto alla palla e il 9° alle clavette. Ritroveremo queste atlete in pedana il 24 e 25 settembre a San Marino con la seconda prova regionale che sarà organizzata dalla Federazione Sammarinese Ginnastica.

cs Società Ginnastica San Marino

