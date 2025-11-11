Buona riuscita per l'edizione 2025 del Trofeo "Boccia-Amici"

Domenica 9 novembre, presso il Bocciodromo Federale di Borgo Maggiore, si è svolto il Trofeo “BOCCIA - AMICI”. La competizione, che rappresenta sempre una giornata all’insegna dell’amicizia e divertimento, è stata organizzata dai volontari della Federazione Lorena Forcellini, Claudio Gasperoni e Andrea Zanotti, che hanno organizzato la manifestazione nella quale tre squadre si sono sfidate con grande impegno: dodici atleti della Federazione Sammarinese Sport Speciali e gli atleti D.I.R. delle Società Bocciofila San Cristoforo e Bocciofila Metaurense Tonino Tonelli. Al termine della giornata la squadra San Cristoforo/Metaurense ha ottenuto la vittoria finale, rimane la soddisfazione per gli atleti federali sammarinesi che hanno ottenuto ottimi risultati in diversi incontri disputati.

C.s. - Cons

