TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:09 Ancora un ko per il San Marino Calcio 13:03 IGR, confronto serrato con i sindacati tra aperture e nodi da sciogliere 12:24 Le troppo cattive... 11:54 Nascondevano droga nei biberon: quattro misure cautelari da Campobasso a Rimini 07:40 Giorgia Meloni alle Nazioni Unite: "Mosca ha calpestato l'Onu. Israele oltre i limiti" 07:10 Concorso Renata Tebaldi: la presentazione con tutte le novità
  1. Home
  2. News sport
  3. Comunicati sport

Buona riuscita per la San Marino Special Cup, vittoria degli 'Insuperabili di Firenze'

25 set 2025
Buona riuscita per la San Marino Special Cup, vittoria degli 'Insuperabili di Firenze'

Il 20 e 21 settembre, presso il Campo Sportivo di Montecchio, la Federazione Sammarinese Sport Speciali, in collaborazione con la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, ha organizzato la San Marino Special Cup, torneo di calcio a 5 al quale hanno partecipato 9 squadre: ASD Albano Primavera, Ass. Fuorigioco ODV, ASD Calcio Veneto, Insuperabili di Firenze, Parma Special, San Marino, Sportinsieme Castellarano, Soccer Dream Fermana, ASD Sport "in"...Veneto. Il torneo ha visto trionfare gli Insuperabili di Firenze, che in finale hanno avuto la meglio sul Calcio Veneto. La formazione sammarinese ha chiuso all’ottavo posto. “Un grande ringraziamento va a tutti i volontari il cui lavoro ha permesso anche quest’anno la perfetta riuscita della manifestazione” ha commentato la Federazione Sport Speciali al termine dell’evento.

C.s. - FSGC




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati sport