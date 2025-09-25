Buona riuscita per la San Marino Special Cup, vittoria degli 'Insuperabili di Firenze'

Il 20 e 21 settembre, presso il Campo Sportivo di Montecchio, la Federazione Sammarinese Sport Speciali, in collaborazione con la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, ha organizzato la San Marino Special Cup, torneo di calcio a 5 al quale hanno partecipato 9 squadre: ASD Albano Primavera, Ass. Fuorigioco ODV, ASD Calcio Veneto, Insuperabili di Firenze, Parma Special, San Marino, Sportinsieme Castellarano, Soccer Dream Fermana, ASD Sport "in"...Veneto. Il torneo ha visto trionfare gli Insuperabili di Firenze, che in finale hanno avuto la meglio sul Calcio Veneto. La formazione sammarinese ha chiuso all’ottavo posto. “Un grande ringraziamento va a tutti i volontari il cui lavoro ha permesso anche quest’anno la perfetta riuscita della manifestazione” ha commentato la Federazione Sport Speciali al termine dell’evento.

C.s. - FSGC

