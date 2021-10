Buona terza prova regionale per le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino

Il 10 ottobre, a Ravenna, è andata in scena la 3° e ultima prova Regionale del Campionato Individuale Silver FGI LD-LE di ginnastica ritmica, cui hanno preso parte anche alcune atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino. Accompagnate dall'allenatrice Lucia Castiglioni, sono scese in pedana Luna Moschella, Noemi Pelliccioni, Vittoria Toscano, Ludovica Delvecchio Manduchi e Lucia Frisoni. Nella categoria LD Allieve1, 2° posto per Luna Moschella, ottenuto per sommativa dei punteggi dei due esercizi presentati. Tra le Allieve2, 3° posto per Noemi Pelliccioni e tra le Junior1 10° posto per Vittoria Toscano. Nella categoria LE, in cui le atlete si confrontavano su tre esercizi, tra le Allieve2, 1° posto per Lucia Frisoni e tra le Junior1 3° posto per Ludovica Delvecchio Manduchi. Le giovani atlete hanno ripreso immediatamente gli allenamenti, per migliorare gli aspetti più critici in vista dei prossimi appuntamenti.

c.s. Società Sportiva Ginnastica San Marino