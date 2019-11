Buone le prestazioni degli atleti Gens all’8^ Trofeo Città di Reggio Emilia

Il gruppo dei categoria della Gens Aquatica San Marino Nuoto ha partecipato domenica scorsa all’8° Trofeo Città di Reggio Emilia - seconda gara della stagione - mentre alcuni dei compagni di interesse federale erano impegnati al 46° Nico Sapio Swimming Trophy a Genova. Sul podio a Reggio Emilia sono saliti Carlotta Modula arrivata prima nei 200 dorso, seconda nei 100 dorso e nei 100 stile; Alessandro Rebosio che ha guadagnato il secondo posto sia nei 100 sia nei 200 farfalla; Matteo Oppioli che al collo ha messo le medaglie d’oro per le vittorie nei 100, 200 e 400 stile e Gianluca Pasolini classificatosi secondo nei 100 misti. ‘Nonostante l’impegno di una trasferta affrontata in giornata, i ragazzi hanno saputo esprimersi in modo positivo’, ha affermato il tecnico Andrea Bartolini. ‘La maggior parte di loro ha migliorato i propri personali e, in questa fase della stagione in cui il lavoro è molto intenso e non si scarica mai, mi ritengo soddisfatto dei risultati. Guardiamo al Campionato Regionale di Categoria in Vasca Corta ora: saremo a Riccione per la prima parte di qualifiche il 1 dicembre, a Forlì il 7 per la seconda parte e a Cervia l’8 per la terza ed ultima parte.’