Buoni risultati alla 1° gara dell’anno per le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino

Riprese le gare per le atlete agoniste della Società Sportiva Ginnastica San Marino. Lo scorso fine settimana si è disputata, a Ravenna, la 1° prova Regionale del Campionato Uisp di 3°, 4° e 5° Categoria di ginnastica ritmica. Sabato, accompagnate dalle tecniche Mariachiara Bacciocchi e Federica Protti, le prime a scendere in pedana sono state Noa Delvecchio e Arianna Bollini nella 3° Categoria Allieve. Buona prova per entrambe: Noa ha chiuso al 5° posto nell’esercizio al corpo libero e al 2° posto alla palla, mentre Arianna ha ottenuto il 3° posto al cerchio e il 5° alla palla. A seguire è stata la volta della 3° Categoria Allieve Elite, dove Eva Bombagioni si è espressa al meglio, aggiudicandosi il 1° posto sia al cerchio che alle clavette. Nel pomeriggio la gara è proseguita con la 4° e 5° Categoria Junior e Senior. Ottima prestazione di Gioia Casali che, nella sua prima gara da junior, al termine dei tre esercizi presentati, ha conquistato il 1° gradino del podio, nella 4° Categoria Junior. Nella 4° Categoria Senior, 1° posto anche per Giulia Casali con gli esercizi al cerchio, palla e clavette. Nella 5° Categoria Junior, con quattro esercizi eseguiti, 2° posto per Camilla Rossi e nella 5° Categoria Senior, alla sua prima esperienza da senior, 3° posto per Matilde Tamagnini. Domenica è stata la volta della 3° Categoria Junior Elite, con Ludovica Delvecchio Manduchi e anche per lei un passaggio di categoria. Ludovica ha presentato due esercizi e si è piazzata in 10° posizione alle clavette e 12° alla palla. Dopo questo primo test, rientro immediato in palestra per le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino, per continuare con gli allenamenti in vista delle prossime competizioni che, vista la situazione generale, si spera possano svolgersi regolarmente.



