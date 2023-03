Buoni risultati atlete Società Sportiva Ginnastica San Marino

Sabato 18 e domenica 19 marzo, a Sorbolo (PR), le giovanissime atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino, accompagnate dalle tecniche Monica Garbarino e Lucia Castiglioni, hanno preso parte alla 1° prova della 1° Fase Regionale UISP di ginnastica ritmica Mini Prima e Piccoli Oscar. Una spedizione numerosa, con ben 23 atlete, che hanno ottenuto buoni risultati, lasciando presagire margini di miglioramento notevoli in vista delle prossime competizioni. Nella categoria Mini Prima Esordienti, al corpo libero, al 7° posto si è classificata Bianca Pelliccioni, 10° Gioia Albani e 13° Eleonora Dina. Al cerchio, 9° Gioia Albani, 10° Desiree Paolini e 11° Eleonora Dina e alla palla 11° Bianca Pelliccioni. Tra le squadre Mini Prima Elite, 9° piazzamento per la squadra formata da Virginia Pintus, Bianca Pelliccioni, Gioia Albani ed Eleonora Dina. 5° posto invece per la coppia formata da Margherita Neri e da Romina Ciaffone. Nella categoria Piccoli Oscar Base, Fascia argento per Cecilia Banini e Fascia bronzo per Vittoria Gaudenzi. Nella categoria Piccoli Oscar Elite, Fascia bronzo per Kira e Daria Bolhar. Per la squadra Piccoli Oscar, Fascia oro per la squadra formata da Anna Miele, Elisa Zonzini, Wiktoria Redondi, e Greta De Luigi. Fascia argento per la squadra formata da Beatrice Del Prete, Lucia Aluigi, Wiktoria Redondi e Greta De Luigi. Nella categoria Mini Prima Elite Allieve (2011-2012), 5° posto al corpo libero per Viola Grassi, 2° posto alla fune per Arianna Ottaviani, 7° posto al cerchio (anno 2011) per Sara Giulianelli, 1° posto al cerchio (anno 2012) per Romina Ciaffone, 7° per Margherita Neri e 8° per Virginia Pintus. Alla palla, 7° posto per Agata Amati e 8° per Romina Ciaffone. Alle clavette, 2° posto per Arianna Ottaviani, 8° per Margherita Neri, 10° per Virginia Pintus e Agata Amati. Al nastro, 3° posto per Sara Giulianelli e 8° per Viola Grassi. Nella categoria Mini Prima Elite Junior, 4° posto per Kejsi Jaku al cerchio e 7° per Chiara De Paoli. Alla palla 6° posto per Chiara De Paoli e 3° posto per Kejsi Jaku alle clavette.

cs Società Sportiva Ginnastica San Marino,