Buoni risultati per Casali e Fratti al Campionato del Mondo Junior.

Le atlete biancoazzurre della ginnastica ritmica sammarinese Gioia Casali ed Emma Fratti, accompagnate dall’allenatrice Monica Leardini, dal giudice internazionale Federica Protti e dal presidente di Federazione Fabrizio Castiglioni, in qualità di capo delegazione, hanno concluso la loro trasferta ai 2nd Junior World Championships a Cluj-Napoca in Romania. Ottimo l’esordio da parte delle ginnaste, che hanno ottenuto nelle due giornate di qualifica buoni e validi risultati nei loro esercizi alla palla, cerchio, clavette e nastro. Il primo giorno di qualificazione, Gioia Casali ha dovuto rompere il ghiaccio, scendendo per prima in pedana al cerchio. Penalizzata da una forte emozione e da un’esecuzione non sempre impeccabile e precisa, che ne ha compromesso l’esito finale, ha comunque ottenuto un buon punteggio, concludendo al 50° posto. Il giorno seguente, si è pienamente riscattata alle clavette. Qui ha espresso tutta la sua determinazione e grinta, eseguendo uno esercizio preciso e pulito, ottenendo un ottimo 24,450, piazzandosi alla 32ª posizione. Emma Fratti, nella categoria Junior classe 2010, ha iniziato il primo giorno la sua gara con la palla. È scesa in pedana in modo grintoso e convincente, svolgendo un esercizio pulito ed espressivo, ottenendo 24,050 e piazzandosi alla 34ª posizione. Il secondo giorno è stata Fratti a scendere per prima in pedana al nastro. L’emozione ha giocato un fattore determinante nello svolgimento dell’esecuzione con l’atleta che ha commesso qualche imprecisione su riprese e lanci: per lei un 42° posto. Da parte delle allenatrici e del Consiglio Federale viene espressa “grande soddisfazione per i risultati ottenuti. Le due ginnaste erano al loro debutto in un Campionato del Mondo e hanno dimostrato il loro valore, lavorando con tenacia, concentrazione e determinazione. L’obiettivo di questa trasferta era di fare bene e portare a causa un bagaglio di esperienze formative, un obiettivo che possiamo dire di aver raggiunto”.

