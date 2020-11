C Silver, variazione date e formula

Inevitabile, visto lo stop forzato, riformulare l’idea di questa C Silver Umbria-Marche. L’Ufficio gare FIP ha predisposto un nuovo schema con inizio gare previsto per gennaio, qualora la situazione dovesse normalizzarsi. Si comincerà, sostanzialmente, con la seconda giornata del girone di ritorno, che nel caso dei Titans riguarda la partita casalinga con Taurus Jesi, in programma sabato 9 gennaio al Multieventi. Di lì, prosecuzione col calendario e inserimento della prima giornata di ritorno tra la seconda e la terza, dunque in infrasettimanale (20 gennaio). Dal 21 febbraio all’11 aprile si recupererà invece il girone d’andata, in tutto sette partite. Poi via alla seconda fase, così organizzata. Ottavi playoff a incrocio col girone B (1ª contro 8 ª, 2ª contro 7ª e così via), al meglio delle tre gare. Turno da disputarsi nelle date di 18, 21 ed eventualmente 25 aprile. Le otto squadre vincenti accederanno ai quarti di finale, le otto perdenti disputeranno i playout. Quarti e semifinali playoff al meglio delle tre partite, finale al meglio delle cinque con la formula 2-2-1 (casa casa, fuori fuori, casa). L’eventuale gara5 è in programma il 13 giugno. La vincente sarà promossa alla C Gold 2021/2022. I perdenti dei quarti di finale playout accederanno alle semifinali. I perdenti delle semifinali si ritroveranno in finale. La squadra perdente retrocederà in Serie D 2021/2022. Tutte le serie playout saranno al meglio delle tre partite.