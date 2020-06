Caccia: prelievo del cinghiale con metodo selettivo

La Federazione Sammarinese della Caccia, in osservanza a quanto previsto e disposto dall'art. 20 del Decreto Delegato 19 Ottobre 2017 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni (Piano Pluriennale di Gestione Faunistico-Venatoria del Cinghiale 2017-2021), informa la cittadinanza che il prelievo del cinghiale con metodo selettivo, così come previsto e stabilito dal Calendario Venatorio 2019/2020, avrà inizio il giorno di Mercoledì 03 Giugno p.v. e terminerà il giorno Sabato 15 Agosto 2020. Tale forma di prelievo selettivo potrà essere eseguita solamente da personale in possesso di specifica abilitazione e dei requisiti previsti dal Piano Pluriennale di Gestione Faunistico-Venatoria del Cinghiale 2017-2021. I prelievi con metodo selettivo saranno effettuati da postazioni fisse prestabilite ed approvate dagli Uffici competenti, in spazi ben delimitati, situate lontano dalle abitazioni. Le predette postazioni ed i relativi spazi di intervento saranno inoltre segnalati, dall'inizio sino al termine del periodo di prelievo, tramite appositi cartelli informativi con l'indicazione dei giorni e degli orari in cui il prelievo selettivo è posto in essere. Il prelievo selettivo della specie cinghiale con metodo selettivo potrà essere effettuato nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato e Domenica di ogni settimana per due ore al mattino (da un'ora prima ad un'ora dopo l'alba) e due ore alla sera (da un'ora prima ad un'ora dopo il tramonto). L'eventuale accesso da parte di terzi nelle zone in cui è in essere il prelievo selettivo del cinghiale, qualsiasi sia l'attività che intendono svolgere, comporterà l'immediata sospensione dell'attività di s:;accia. La Federazione Sammarinese della Caccia precisa che il prelievo di selezione del cinghiale è attuato allo scopo principale di prevenire gli incidenti stradali e i danni all'agricoltura causati da tale specie.

Federazione Sammarinese Caccia



