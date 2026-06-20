Cala il sipario sulla Billie Jean King Cup con le promozioni di Moldova e Armenia. Oggi primo successo per le biancazzurre

Si è conclusa oggi, sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, l’edizione sammarinese della Billie Jeank King Cup, la più importante competizione a squadre femminile che ha visto la Federazione Sammarinese Tennis ospitare le sfide del Gruppo III Europa. Questa mattina è arrivata la prima vittoria per la Nazionale sammarinese opposta al Kosovo nei play off che assegnavano le posizioni finali: doppio 6-1 contro Aja Broqi per Talita Giardi e prima vittoria per la quindicenne Serena Pellandra, esordente nella competizione, che si è imposta per 6-2 6-0 su Learta Muharremi. Le biancazzurre, capitanate da Antoine Barbieri, chiudono l’edizione casalinga al nono posto, a pari merito con l’Albania. Nelle sfide che mettevano in palio le due promozioni al Gruppo II nel 2027, ad avere la meglio sono state Armenia e Moldova, che si sono imposte rispettivamente per 2-0 su Estonia e Malta. Per l’Armenia anche un riconoscimento speciale: la tennista Elina Avanesyan è stata premiata, infatti, come miglior giocatrice della settimana, ricevendo in dono un gioiello assegnato dalla gioielleria Ciacci, sponsor del torneo. Un monile di qualità, ispirato al tennis, da chi ogni giorno è abituato a proporre alla clientela oggetti realizzati in oro per l’80% di recupero e non di estrazione. “Ospitare per la prima volta la Billie Jean King Cup rappresentava una sfida – le parole del presidente della FST Elia Santi –. Siamo soddisfatti dell’esito dal punto di vista organizzativo, come attestatoci anche dalla Federazione Internazionale e dalle Nazioni presenti. Siamo soddisfatti anche di quanto hanno fatto vedere dalle nostre ragazze. Dopo due partite oggettivamente difficili, contro squadre più quotate della nostra, questa mattina è arrivata una bella vittoria contro il Kosovo. Da segnalare, in particolare, la prestazione di Serena Pellandra che, a soli 15 anni, è riuscita a vincere un match di qualità. Ringraziamo ancora una volta l’ITF per la fiducia accordataci con l’assegnazione del torneo, tutte le squadre che hanno partecipato e, non ultimi, tutti quelli che hanno lavorato per la buona riuscita dell’evento”.

C.s. - Federazione Sammarinese Tennis







