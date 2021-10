Calcio 5 – Futsal. È nata una nuova squadra di calcio5 in Repubblica, Futsal sp Cailungo

È questa la “prima” novità per la stagione 2021/22 in casa sp Cailungo. L’intento per il club rossoverde è quello di dare inizio ad un nuovo progetto, offrire un nuovo approccio ai ragazzi e non, amanti del calcio5. Un progetto che mira a poter crescere ed esser protagonista già in questa prima partecipazione. Da una lato le ambizioni del club nell’offrire la possibilità ai tanti ex ragazzi cresciuti nelle giovanili di fine anni ’90-2000 di vivere un’esperienza nuova, ma anche di avvicinare nuovi residenti al club. Dall’altro lato la Dirigenza pronta ad impegnarsi direttamente in un progetto serio, senza lasciare a se stesso il gruppo giocatori che può portare altro entusiasmo alla frazione di Cailungo. Anello di congiunzione con la Società i responsabili Esposito Enrico e Gennari Mirco con la collaborazione esterna di Candeloro Andrea, che unitamente al mister Venerucci Matteo ed ai tanti volenterosi giocatori si son già impegnati in un periodo di preparazione con grande entusiasmo, desiderio di formare squadra, amicizia e divertimento, base essenziale nel DNA Cailungo. È ovviamente presto parlare di obiettivi, ma sarà intenzione della Società valorizzare anche i giovani e nel prossimo futuro anche i giovanissimi, creando le condizioni ideali per valorizzarli anche in questa disciplina calcistica. Sedici giocatori che oggi compongono la rosa Futsal sp Cailungo, Bollini Andrea, Alvarez Mauro Nicolas, Burgagni Alexandro, Casadei Ramon, Enrico Esposito, Felicità Giuseppe, Graziani Gaston, Greco Alessandro, Lopez Parason Mariano, Marchetti Nicola, Meloni Michele, Moroni Nicola, Rossini Manuele, Sammaritani Andrea, Tura Davide, Venerucci Elia, vestiranno la divisa ufficiale brandizzata “ La Vecchia Fonte” quale main sponsor con Sm-Rihabilita sponsor tecnico. Oggi giovedì 7 ottobre 2021 sarà la prima volta ufficiale di questa rappresentativa nel Campionato Sammarinese Futsal a cui seguirà la seconda giornata già l’11 ottobre, mentre il 14 sarà il primo impegno in Futsal Cup. Forza Ragazzi, siate leali, divertitevi e dimostrate la passione che in questi pochi mesi si è potuta respirare ad ogni allenamento, Forza Futsal sp Cailungo.