Calcio camminato: il 24 settembre la presentazione pubblica della nuova stagione

Una nuova stagione di Calcio Camminato è pronta a partire, letteralmente con il piede giusto. Nel tardo pomeriggio di giovedì 24 settembre, presso la Sala Conferenze della Casa del Calcio (strada di Montecchio, 17 – Città di San Marino) la Federcalcio di San Marino organizzerà una presentazione, aperta al pubblico, dell’attività di Calcio Camminato che caratterizzerà la prossima stagione. L’appuntamento è per le 18:30 ed il pubblico è invitato a partecipare. Oltre al compimento dei 50 anni di età, nient’altro è necessario per poter entrare a far parte del gruppo che già da qualche anno è coinvolto da un’attività dai comprovati benefici, con rischi di infortunio pressoché azzerati. Lasciando alla sede della presentazione un approfondimento dettagliato, agli interessati sarà utile sapere che – nell’arco della stagione – la proposta è di due allenamenti a settimana, oltre ad incontri e tornei che vedranno la squadra coinvolta nell’arco dei prossimi mesi.

C.s. - FSGC







