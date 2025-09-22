TV LIVE ·
Calcio, distribuito il diario 2025-26 nei poli, attività al via in ottobre

22 set 2025
Confermato anche per quest’anno il progetto della Federcalcio legato alla produzione di un diario scolastico per i bambini e le bambine appartenenti ai poli calcistici del Settore Giovanile di Base sammarinese. Nel corso della passata settimana, tutti i giocatori e le giocatrici di Cailungo, San Marino Academy, Serenissima, Serravalle Football Academy e Titano Academy hanno ricevuto l’agenda – come avviene interrottamente dalla stagione sportiva 2014-15. Quella attuale è oramai ai nastri di partenza, con i raduni Under 8 ad inaugurare l’attività nella mattina di sabato 4 ottobre all’Ezio Conti di Dogana. In quello stesso fine settimana è programmata anche la prima giornata di Campionato Sammarinese Under 12: il torneo autunnale si svilupperà, come di consueto, il sabato pomeriggio e la domenica mattina. Confermato anche l’appuntamento infrasettimanale con il Campionato Sammarinese Under 10, calendarizzato il mercoledì pomeriggio a partire dall’8 ottobre.

C.s. - FSGC





