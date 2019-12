Calcio femminile, Marlù Gioielli scende in campo con San Marino Academy

Il marchio delle tre sorelle gioiello Morena, Monica e Marta Fabbri, inaugura una nuova collaborazione con uno dei top team di calcio “rosa” della serie B italiana: San Marino Academy.

I social media Marlù e di San Marino Academy racconteranno il viaggio dentro l’emozioni, i sentimenti, l’impegno delle calciatrici prima e dopo ogni partita. In arrivo una linea di gioielli dedicato alle atlete e al calcio femminile.



Il calcio, in particolare dagli ultimi anni, ha una nuova dimensione unanimemente riconosciuta: quella femminile. Le squadre di ragazze non sono più “figlie di uno sport minore”. Sono invece atlete di alto e, spesso, di altissimo livello. I loro match sono trasmessi sui grandi network televisivi, seguiti da un pubblico sempre più vasto, affascinato da un grande spettacolo tecnico e agonistico.

Un progetto sportivo che a San Marino ha attecchito da tempo, sviluppando a tutto tondo l’attività calcistica dedicata alle ragazze che - fin da tenera età - trovano in Repubblica un terreno fertile sul quale coltivare la propria passione. La Federcalcio sammarinese investe in tal senso ormai da anni, confortata peraltro da ottimi riscontri sia dal punto di vista dei risultati che da quello della partecipazione: “I numeri riferiti alle nuove iscrizioni sono in costante aumento stagione dopo stagione; questo è il dato che più ci rende orgogliosi del lavoro impostato” - assicura Corrado Selva, Responsabile federale del settore femminile -. “Forse ancora più dei grandi risultati ottenuti a tutti i livelli, per ottenere i quali concorre anche la qualità di uno staff tecnico estremamente preparato che segue e supporta bimbe, ragazze e donne in tutte le loro fasi di crescita sportiva: non a caso da anni la San Marino Academy si distingue a livello regionale e nazionale tanto con le sue formazioni giovanili, quanto con la prima squadra”.

La San Marino Academy sta infatti scrivendo una pagina senza precedenti nella storia dello sport del Titano: dopo la straordinaria promozione in Serie B, che ha portato le Biancoazzurre nel consesso delle migliori 24 squadre d’Italia, il club sammarinese occupa il secondo posto nel suo primo campionato cadetto, condizione che - se mantenuta al termine della stagione - significherebbe promozione nella massima divisione.

E a sostenere l’impegno di atlete e società sportiva scendono in campo le tre sorelle gioiello Morena, Monica e Marta Fabbri. Marlù diventa, infatti, sponsor e partner del team. Lo fa avviando un percorso di comunicazione, interazione e relazione con tutti i loro supporter e gli appassionati di calcio femminile. Stories su Facebook e Instagram racconteranno lo spogliatoio, l’allenamento e la passione di tutte loro. Soprattutto emozioni, stati d’animo e sentimenti che ognuna vivrà durante la stagione. Mentre a gennaio Marlù dedicherà esclusivamente a San Marino Academy, una nuova linea di monili e oggettistica.

“Sappiamo bene quanto sia difficile per ogni donna raggiungere i propri obiettivi. Siamo tre sorelle, tre madri e imprenditrici e nel mondo del lavoro essere donna ti costringe ad affrontare difficoltà e problemi maggiori rispetto agli uomini – spiegano Morena, Monica e Marta Fabbri – sappiamo però che impegno, perseveranza, coraggio sono attitudini molto femminili e grazie a questo siamo riuscite a raggiungere i traguardi che ci eravamo preposte. Questi valori sono esattamente quanto ogni giorno mettono in campo le ragazze di San Marino Academy. Questi valori mostrano ogni giorno, che il calcio è sempre lo sport più bello del mondo anche praticato da noi donne. Inevitabile offrile anche il nostro aiuto”.

Comunicato stampa

Marlù Gioielli