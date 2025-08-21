Calcio Femminile: sei talenti delle giovanili promossi fra le ‘grandi’

Il mercato in entrata è da considerarsi concluso, ma non per questo sono finiti gli annunci delle nuove giocatrici che andranno a comporre la rosa della Prima Squadra femminile. Anzi, ce ne sono alcuni che, per la storia che li precede, possiedono una valenza molto, molto speciale per noi. Il riferimento è a quelle ragazze che hanno indossato la maglia biancoazzurra per tanti anni, facendola diventare praticamente come una seconda pelle, e conducendo un percorso progressivo che oggi giunge alla sua naturale destinazione.

Elisa Terenzi, Arianna Forcellini, Sara Giannotti, Cristina Carli, Sofia Ceppari e Vanessa Lombardi sono lampanti esempi della bontà del lavoro che da anni viene condotto alla cosiddetta base della piramide, ossia nei ranghi del settore giovanile. Tre di loro – Terenzi, Forcellini e Giannotti – sono sammarinesi di passaporto; le prime due hanno già avuto modo di rappresentare San Marino con le neonate Nazionali femminili del Titano. Due ragazze – Lombardi e Terenzi – lo scorso anno fecero l’esordio in Prima Squadra. Oggi il talento di queste calciatrici viene considerato una risorsa totalmente spendibile per una Prima Squadra chiamata a misurarsi in una Serie B sempre più competitiva. Mister Piva le conosce bene tutte quante, avendole accompagnate nel loro cammino di formazione fin da quando erano giovanissime. Nessuno meglio di lui, insomma, saprà valorizzarne ulteriormente le doti.

Arianna Forcellini, portiere: “Questo salto dalla Primavera alla Prima Squadra significa, per me, avere davanti una grandissima opportunità. Nonostante la mia giovane età, mi è concesso allenarmi con compagne più grandi e più forti, di mettermi alla prova con loro, e non potrò che trarre enormi benefici da tutto questo. Da sammarinese, poter giocare con la San Marino Academy e con la Nazionale significa essere investita di un doppio, grandissimo onore. Sono molto fiera di tutto ciò.”

Cristina Carli, difensore: “Per me entrare nella Prima Squadra è un sogno che si avvera. Qualcosa di estremamente stimolante che mi permetterà di aumentare il mio bagaglio personale. Cercherò di dare il mio massimo e di mettermi a disposizione della squadra in ogni occasione. Essere sammarinese e indossare la maglia del club del mio Paese, oltre a quella della Nazionale, è per me un motivo di orgoglio e uno stimolo a migliorare ogni giorno. Cercherò sempre di portare in campo la passione e la determinazione che mi hanno accompagnata fino a questo punto.”

Vanessa Lombardi, difensore: “Dopo il percorso con le giovanili, e dopo essere stata anche capitano della Primavera la scorsa stagione, avere ora l’opportunità di vivere questa esperienza in Prima Squadra è motivo di orgoglio e uno stimolo enorme a dare sempre di più. Sono consapevole di essere una tra le più giovani della squadra e di essere solo all’inizio del ‘calcio delle grandi’, ma proprio per questo mi aspetto una stagione di crescita, in cui poter assorbire quanto più mi è possibile dalle mie compagne più esperte e di acquisire sempre più sicurezza in me stessa, mettendo a disposizione la mia voglia e la mia determinazione. Giocare per il club di San Marino ha un significato speciale, anche perché indosso questa maglia ormai da dieci anni. Mi sento profondamente legata a questi colori e a questa società che mi ha sempre seguita e supportata durante il mio percorso di crescita. Il debutto dello scorso anno è stato un momento indimenticabile e mi dà ancora più motivazione.”

Sofia Ceppari, difensore: “Poter far parte della Prima Squadra è una grande opportunità di crescita, sia a livello personale che calcistico, oltre che ad essere una enorme soddisfazione. Da questa stagione mi aspetto di imparare tanto da tutti i punti di vista. Farò il massimo perché ciò avvenga e darò tutto per fornire un contributo concreto e importante per la causa.”

Elisa Terenzi, attaccante: “Ho iniziato a giocare in questa società che ero piccola e adesso raggiungere questo traguardo significa essere ripagata di tutto l’impegno e la passione che ho messo fin dal primo giorno. Mi aspetto di imparare tanto da ogni componente della squadra: sono ragazze più grandi e con più esperienza, ma sarò pronta a dare il massimo per aiutarle. L’esordio della passata stagione è stato un momento indimenticabile, che mi ha dato ancora più motivazione per lavorare e migliorare. Essendo sammarinese, giocare per il club del mio Paese ha un valore speciale. È un orgoglio rappresentare San Marino. Naturalmente, questo vale ancor di più per la Nazionale.”

Sara Giannotti, difensore: “È un sogno che diventa realtà. Ho iniziato a giocare a calcio a San Marino e sono cresciuta con questa maglia fin dall’Under 8. Per questo arrivare qui è una grande soddisfazione personale e motivo di grande orgoglio. È sicuramente un passo importante e spero di ripagare la fiducia che mi è stata data. La serie B è un campionato tosto e da questa prima stagione mi aspetto di crescere e imparare da chi ha più esperienza di me. Giocare nella San Marino Academy significa tantissimo per me. Nel tempo è diventata come una seconda famiglia.”





