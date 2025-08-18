Calcio Giovanile: al via domani la 1° San Marino Talent Cup

Manca davvero poco all’inizio della 1° San Marino Talent Cup, il torneo per formazioni giovanili organizzato dalla FSGC nell’ambito del progetto “Talent Development Scheme” promosso dalla FIFA. Sei le squadre ai blocchi di partenza, suddivise in due gironi da tre. Tra queste – afferenti ai campionati nazionali italiani Under 18 e Under 19 – figura anche la formazione Primavera della San Marino Academy, iscritta al Girone A e chiamata a debuttare domani alle 16:00 contro il Ravenna U19, allo stadio di Acquaviva. Alla stessa ora, ma sul campo di Dogana, si sfideranno il Cesena U18 e il Forlì U19. A riposo Bologna U18 e Perugia U19. Giovedì la San Marino Academy tornerà in azione ad Acquaviva, per sfidare alle 16:00 il Bologna, mentre a Dogana andrà in scena il confronto tra Forlì e Perugia. L’ultima giornata della fase a gironi sarà sabato, con Academy e Forlì ferme ai box. Ad Acquaviva (ore 16:00) sarà Bologna contro Ravenna, mentre a Dogana il Cesena incrocerà il Perugia. Lunedì 25 agosto sarà il giorno delle finali: quella per il 5°-6° posto e quella per il 3° - 4° posto precederanno la finalissima, che andrà in scena alle 19:30 all’Ezio Conti di Dogana. Tutto quanto il torneo prevede gare di 90’ che non contemplano pareggi. Sulla falsa riga di quanto avviene nei Tornei di Sviluppo UFEA, in caso di parità nei tempi supplementari si demanda il verdetto direttamente ai calci di rigore. La vittoria dopo i tiri dal dischetto porta in dote 2 punti (e uno alla squadra perdente); vincere nei 90’, invece, frutta i canonici 3 punti.



c.s. FSGC | Ufficio Stampa