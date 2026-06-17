Calciomercato, tris di colpi alla Juvenes Dogana: Montanari, Dormi e Lunadei

La Juvenes Dogana mette in fila tre importanti innesti per iniziare il calciomercato in vista dell’avvio del campionato sammarinese 2026/27. Il direttore sportivo della squadra di Serravalle, Fabio Gentilini, ha infatti piazzato un tris di arrivi provenienti da alcune delle principali squadre del torneo nazionale, con anche esperienze di livello continentale. Si inizia da Andrea Montanari, classe 1986, centrocampista di grandissima esperienza sia in serie C che in serie D italiana, vincitore di uno scudetto con il Tre Penne (2022/23) e due con la Virtus (2023/24 e 2024/25). Con i neroverdi di Acquaviva ha alzato anche due Supercoppe e una Coppa Titano. Scuola Cesena, in passato ha vestito le maglie di Russi, Bellaria Igea Marina, Marcianise, Valenzana, Castel Rigone, Foligno, Piacenza, Virtus Castelfranco, Rimini, Monterosi, Santagata e Imperia, prima di approdare al campionato sammarinese. Veniamo poi a Lorenzo Dormi, classe 1995, seconda punta, due volte campione di San Marino (2020/21 con la Folgore, 2022/23 con il Tre Penne) e campione uscente di Coppa Titano con La Fiorita, con cui ha disputato la passata stagione. Ha militato in Italia con Rimini e Savignanese, a San Marino anche nel Cosmos. Sempre da La Fiorita arriva Lorenzo Lunadei, classe 1997: vanta 35 presenze in nazionale sammarinese, uno scudetto (2021/22), due Coppe Titano (2023/24 e 2025/26) e una Supercoppa (2021/22) sempre con la squadra di Montegiardino. Il centrocampista in passato ha vestito anche le maglie del Fya Riccione in Italia e del San Giovanni a San Marino. Sul fronte delle partenze, sono sette i nomi ai saluti: si tratta dei portieri Matteo Battistini e Matteo Ronci, del difensore Yurij Bakalyar, dei centrocampisti Matteo Gaiani e Filippo Pasolini, degli attaccanti Riccardo Colonna e Nicola Sartini, che la società ringrazia augurando loro la migliore prosecuzione della propria attività. «Sono molto contento di aver firmato per la Juvenes Dogana - così si presenta Andrea Montanari - so che è una società seria e questo, per me, conta tantissimo. Conosco già l’allenatore e il direttore sportivo, quindi la scelta è stata davvero semplice. Mi aspetto di contribuire a migliorare quanto di buono è stato fatto nella scorsa stagione. Personalmente punto sempre a vincere, ma so che ogni ambiente ha le proprie caratteristiche e i propri percorsi. La cosa che mi interessa di più è trovare entusiasmo e vedere le cose fatte nel modo giusto: da questo punto di vista sono molto tranquillo e convinto della scelta che ho fatto». «Ho scelto la Juvenes Dogana perché, parlando con diverse persone, ho ricevuto soltanto giudizi positivi sulla società - spiega Lorenzo Dormi - inoltre ho percepito una grande voglia di crescere e migliorarsi: ci sono ambizioni importanti e questo mi ha convinto a sposare il progetto. Per la prossima stagione mi auguro di divertirmi e di far divertire il gruppo, lavorando insieme ai compagni e allo staff per migliorare il risultato ottenuto lo scorso anno, che ritengo già molto positivo. Vorrei anche trasmettere ai più giovani la mentalità e la voglia di competere che ho maturato negli ultimi anni, trascorsi in squadre che hanno sempre lottato per traguardi importanti. Credo che questo spirito possa aiutarci a crescere ulteriormente come squadra». «Ho deciso di sposare il progetto della Juvenes Dogana dopo diversi confronti con il direttore sportivo Fabio Gentilini e con il presidente Massimo Zavatta - conclude Lorenzo Lunadei - ho avuto modo di conoscere da vicino le persone che fanno parte della società e sono rimasto colpito sia dal punto di vista umano sia dall’organizzazione che vogliono dare al club. Ho percepito grande fiducia nei miei confronti fin dal primo momento e questo ha avuto un peso importante nella mia scelta. Conoscevo già l’ambiente grazie ad alcuni amici che hanno giocato qui negli anni scorsi e che continueranno a farne parte anche quest’anno: tutti mi hanno sempre parlato molto bene della società, quindi la decisione è stata naturale. Per la prossima stagione vogliamo migliorare quanto fatto in campionato, cercando di conquistare l’accesso diretto ai playoff senza passare dai preliminari. Siamo una squadra giovane e probabilmente meno attrezzata di altre per puntare subito al titolo, ma vogliamo essere competitivi, mettere in difficoltà le grandi squadre e confermarci un avversario ostico per tutti. L’obiettivo è crescere ancora, migliorare il piazzamento della scorsa stagione e giocarci le nostre carte contro qualsiasi avversario».

C.s. - Juvenes Dogana







