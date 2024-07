Calendari: subito Cosmos-Virtus in coppa e Tre Penne-La Fiorita in campionato

La stagione del calcio sammarinese partirà col botto.

In occasione dei sorteggi dei calendari, organizzati al San Marino Stadium dopo il termine di Calcio Estate 2024, non è passato inosservato l’abbinamento tra Cosmos e Virtus all’altezza degli ottavi di finale di Coppa Titano.

Una sfida che si ripropone al primo turno della competizione come due anni fa, quando i Neroverdi si imposero ai supplementari della gara di ritorno, dando il via ad una corsa culminata nel successo in finale contro il Tre Penne.

Queste le altre sfide del primo turno, tenendo in considerazione che La Fiorita – detentrice del trofeo – debutterà ai quarti di finale con la vincitrice del doppio confronto tra Juvenes-Dogana e Fiorentino:

La Fiorita / BYE v. Juvenes-Dogana/Fiorentino Faetano/Pennarossa v. Cosmos/Virtus Tre Fiori/Libertas v. Domagnano/San Giovanni Folgore/Murata v. Cailungo/Tre Penne Salvo imprevisti, le gare di andata e ritorno degli ottavi di finale di Coppa Titano si disputeranno il 25 settembre ed il 23 ottobre 2024.

A rubare l’occhio nella prima giornata di Campionato Sammarinese 2024-25, al via l’ultimo weekend del mese di agosto, è certamente Tre Penne-La Fiorita.

Due serie candidate al titolo si giocheranno punti pesanti tra poco più di un mese, mettendosi a confronto dopo un’estate di Coppe Europee. Interessanti anche gli accoppiamenti che propongono Libertas-Cosmos e Folgore-Tre Fiori, squadre dalle ambizioni al solito notevoli.

Ci sarà curiosità per saggiare la competitività del Murata, chiamato ad arginare la voglia di riscatto del Pennarossa dopo una stagione di opposto tenore. Fiorentino e Juvenes-Dogana si incroceranno già al debutto, mentre Cailungo e Faetano, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, si sfideranno per imprimere una marcia diversa all’annata nascente. La San Marino Academy Under 22 affronterà invece il suo secondo Campionato Sammarinese partendo dal Domagnano.

I detentori del titolo della Virtus, dopo le fatiche delle competizioni europee e la Supercoppa Sammarinese del prossimo 28 agosto, dovranno vedersela con il San Giovanni.

