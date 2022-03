Calendario fitto di impegni per i piloti della Scuderia San Marino

Sarà un fine settimana molto impegnativo per i piloti della Scuderia San Marino, che si muoveranno su più fronti: in programma gare nel Rally, Kart e Formula Ford Championship. Si parte sabato 19, dove per il Rally Storico della Val d’Orcia – in provincia di Siena- correranno i piloti che difenderanno il nome della Scuderia. Corrardo Costa, tornato dall’impegno di settimana scorsa come navigatore di Paolo Diana a Mallorca, veste i panni di pilota affiancato da Domenico Mularoni; Bruno Pelliccioni sarà invece guidato da Samanta Grossi. Domenica dedicata al Campionato Italiano Rally Terra. Jader Vagnini ed Elisabetta Franchina faranno squadra per tentare il colpo grosso, così come Daniele Ceccoli e il navigatore italiano Piercarlo Capolongo. Sarà impegnato anche il nostro Presidente Roberto Selva in qualità di navigatore del pilota Andrea Bucci. Filippo Baldinini e Roberto Camporese saranno navigati rispettivamente dai sammarinesi Mirco Gabrielli e Diego Zanotti. Infine, Daiana Darderi sarà navigatore per Riccardo Rigo. Sempre per domenica 20 marzo è in calendario una gara molto importante per il pilota biancoazzurro Davide Meloni, che farà il suo esordio nel campionato Avon Tyres Nation Formula Ford Championship sulla pista di Silverstone in Gran Bretagna. Concludono la rassegna di questo weekend i ragazzi dei kart: Nicolas Tagliaferri vuole continuare il momento positivo dopo lo scorso terzo posto ottenuto e proverà a ripetersi a Cecina. Alessandro Pedini Amati e Lorenzo Leardini saranno impegnati in alcuni test collettivi a Jesolo (VE) nel campionato Easykart, nelle categorie 125 BMB e 60 Birel Art.

