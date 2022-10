Camilla Rossi ottiene la qualifica per i Nazionali

Camilla Rossi ottiene la qualifica per i Nazionali.

Domenica 9 ottobre a Caorle (Ve), si è disputata Fase Interregionale (Zona Tecnica 2) del Campionato Individuale Gold di ginnastica ritmica. La Società Sportiva Ginnastica San Marino è scesa in pedana con le atlete Camilla Rossi e Matilde Tamagnini, accompagnate dalla tecnica Federica Protti. Nella categoria Junior3 Camilla ha eseguito un’eccellente prova, tanto da consentirle, al termine dei quattro esercizi, di salire sul terzo gradino del podio e conquistare così l’accesso alla fase nazionale, riservata alle prime tre atlete classificate di ogni Zona Tecnica. La rivedremo quindi in pedana il prossimo 28/29/30 ottobre a Ortona. Per Matilde, nonostante la buona prova e il 4° posto conquistato nella classifica della categoria Senior, rimane un po’ di amaro in bocca per la qualifica sfiorata. Complimenti da tutto il direttivo della Società Sportiva Ginnastica San Marino alle atlete e alle tecniche, per l’impegno profuso quotidianamente, impegno che sta portando i suoi frutti!!

c.s. Società Sportiva Ginnastica San Marino

