Camminare, respirare, stare insieme Una scelta salutista per la “Settimana Europea dello Sport” bosco urbano, prodotti autunnali e convivialità.

Camminare, respirare, stare insieme.

Lo sport può cominciare da un passo. E proprio da una semplice passeggiata nel verde il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play , il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin e l’Associazione Nordic Walking Sport & Fun San Marino hanno scelto di celebrare la Settimana Europea dello Sport, proponendo un appuntamento dedicato al benessere, alla natura e allo stare insieme. Un modo diverso per parlare di sport, lontano dall'idea della sola competizione e della prestazione: perché fare movimento significa anche prendersi cura del proprio corpo, della propria mente e delle relazioni con gli altri. Il percorso porterà i partecipanti attraverso il bosco urbano che collega Borgo Maggiore al Castello di Città, un patrimonio naturale spesso attraversato senza essere veramente osservato. Camminare insieme diventa così l'occasione per riscoprire il territorio, respirare, rallentare e concedersi il tempo di stare nella natura. E dopo il movimento arriverà la convivialità, con una cena dedicata ai sapori dell'autunno e ai suoi prodotti, in particolare i funghi, attori principali della mostra Micologica, protagonista questo fine settimana nel Castello di Borgo Maggiore. Un binomio, quello tra attività fisica e alimentazione, che vuole ricordare quanto siano importanti le scelte quotidiane per costruire uno stile di vita sano. Non serve essere atleti per fare sport. A volte basta scegliere di camminare invece di restare fermi, uscire di casa, incontrare altre persone e condividere un percorso. È questo il messaggio che i due Comitati e l’Associazione Nordic Walking Sport & Fun vogliono dare alla Settimana Europea dello Sport: il movimento è un'opportunità per tutti e il benessere non deve essere un traguardo riservato a pochi.. Perché in questa occasione non ci saranno classifiche né vincitori. “Il traguardo sarà arrivare insieme” perché “ L’importante è partecipare”come diceva Pierre de Coubertin Una passeggiata, una tavola condivisa, i profumi del bosco e i sapori dell'autunno diventano così il modo più semplice per ricordare una cosa che spesso dimentichiamo: fare sport fa bene al corpo, alla mente e alle relazioni. E tutto può cominciare da un piccolo passo.

c.s.

Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

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