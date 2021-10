Campionati a Squadre B2/C2/D2 maschili Team Juvenes

Al via nel weekend i Campionati a Squadre per la Juvenes San Marino che in questa nuova stagione schiera tre Team, il bilancio è di una vittoria e due sconfitte, iniziamo dalla bella vittoria per 5:3 in serie D2 a Pesaro contro il TT Sorci Verdi dopo ben quattro ore di mach il team sammarinese si è imposto con autorità, in serie B2 partita difficile in trasferta contro Prato una delle squadre più forti del campionato, netta la sconfitta per 5:0, in C2 trasferta a Jesi contro il TT Clementina anche qui sconfitta per 5:1, sabato prossimo impegno casalingo per tutti e tre i team.