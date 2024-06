CONS Campionati Europei di nuoto: ancora un record nazionale per Bianchi

Continua l’Europeo positivo di Loris Bianchi. Il nuotatore sammarinese, dopo aver riscritto il record nazionale degli 800 stile libero, questa mattina è tornato in vasca a Belgrado per le batterie dei 200 stile. Il biancazzurro ha fermato il cronometro a 1.52.15, suo nuovo personal best, realizzando anche il record sammarinese di questa specialità. Un tempo che lo colloca al 41° posto su 59 atleti al via. Il precedente primato, a lui appartenuto, era di 1.52.44. Ieri era tornata in vasca anche Ilaria Ceccaroni, impegnata anche lei nelle batterie dei 200 stile. La giovane biancazzurra che, lo ricordiamo, è all’esordio in una manifestazione internazionale a livello assoluto ha chiuso la sua prova in 2.11.41, un tempo di poco superiore al suo personale. Domani per la Ceccaroni ci saranno i 50 stile, mentre Bianchi chiuderà il suo Europeo con i 400 stile libero di domenica.

cs Cons

