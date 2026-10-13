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Campionati italiani di Taekwondo: presente anche San Marino

13 ott 2026
Campionati italiani di Taekwondo: presente anche San Marino

Nelle stesse date, in cui Alessandro Giovagnoli, disputerà l’EU Gran Prix 2026 a Vrsac (SRB) (E-6 - E-10) accompagnato sull’ottagono di gara dal 1° Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (6° dan), il 2° Coach Michele Ceccaroni (che sarà anche competitor nella classe Master -80 kg), seguirà gli allievi Stefano Crescentini (3° dan -74 kg), Federico Amati (1° dan -58 kg), Achille Tentoni (1° dan -58 kg) e Mougeot Matthieu (1° kup +80 kg) ai Campionati Italiani Taekwondo 2026 di Rossano (CS) nelle categorie Master e Under 21 cinture nere, e con le Senior cinture rosse, organizzato dalla FITA (federazione Sammarinese Taekwondo). Questo 2026 è stato un anno importante per la nostra FESAT (Federazione Sammarinese Taekwondo), poiché i bianco-azzurri, che hanno disputato già 14 gare di combattimento, fra San Marino, nazionali italiane e internazionali, hanno vinto 23 trofei (10 bronzi, 7 argenti e soprattutto 6 ori), portando il bottino al ragguardevole numero di 378 medaglie complessive. Il Taekwondo sammarinese però non è solo gara, ma trasmette esperienze di vita sportiva e proposte a tutti i suoi atleti che si impegnano e si allenano quotidianamente in questa nostra bellissima Arte Marziale e Sport Olimpico. Anche recentemente, alcuni di essi sono stati premiati per il doppio impegno studente-atleta. Tutti gli Insegnanti, che sono tutti diplomati e riconosciuti ufficialmente dalla WT (World Taekwondo Federation), sono costantemente impegnati a trasmettere questi principi, a piccoli e grandi, amatori e agonisti, nelle due palestre di Fonte dell’Ovo a San Marino Città Centro Studi e a Serravalle presso la Sport Domus, Palestra “Taraflex verde”.




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