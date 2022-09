TENNIS Campionati Italiani Under 14: Talita Giardi ai quarti di finale nel doppio insieme a Diana Rolli

Prosegue il cammino di Talita Giardi nel tabellone di doppio del Campionato Italiano Under 14 in svolgimento a Casale Monferrato. L’allieva della Scuola Federale Tennis di San Marino, insieme alla 2.8 Diana Rolli, è approdata ai quarti di finale dopo aver superato la coppia Cossari – Cocomazzi per 6-1 6-2 ed aver eliminato la terza testa di serie del tabellone, Bartolucci – Gramaticopolo, per 6-3 6-2. Giardi – Rolli affronteranno nel pomeriggio la sesta scelta del seeding, Galli – De Angelis per provare a centrare l’accesso in semifinale. Si è fermato al secondo turno, invece, il percorso della biancazzurra in singolare. Dopo il successo all’esordio su Sofia Bartolucci, la titana ha ceduto alla 2.6 Daniela Gramaticopolo con il risultato di 6-2 7-5.

Cs FST

