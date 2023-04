Campionati Regionali di Tiro a Volo: Alfio Tomassini primo, Christian Costa secondo al Gran Premio Fitav a Monselice

Nel fine settimana è ripartita l’attività agonista per la Federazione Sammarinese Tiro a Volo con i campionati regionali che si sono svolti presso lo stand federale di Serravalle. Alfio Tomassoni si classifica in prima posizione nel trap con 93 piattelli colpiti su 100. Nello skeet Christian Costa ha partecipato alla prima gara della stagione Fitav a Monselice, in provincia di Ravenna, dove con la formula Issf ha terminato al secondo posto con 100 piattelli frantumati su 125.

c.s. Cons

