Campionato ACSI “Città di Riccione”: in gara Agnese Tamagnini ed Eleonora Castelli

Campionato ACSI “Città di Riccione”: in gara Agnese Tamagnini ed Eleonora Castelli.

Si è svolto dal 9 al 15 marzo 2026 il Campionato ACSI “Città di Riccione”, appuntamento che ha visto scendere in pista numerosi giovani atleti provenienti da diverse società. Nelle ultime giornate di gara sono state impegnate anche Agnese Tamagnini, nella categoria Pulcini B Classic, ed Eleonora Castelli, nella categoria Ragazzi Master. Per Agnese Tamagnini si è trattato della prima esperienza di gara fuori territorio. Dopo una buona prova pista, l’atleta è scesa in gara con un po’ di comprensibile emozione ma ha eseguito correttamente le difficoltà previste dal programma. Solo nella serie di passi ha perso leggermente l’equilibrio durante il traveling, riuscendo comunque a concludere l’esercizio nei tempi della musica. La sua prova le è valsa il 12° posto finale. Buona anche la prova pista di Eleonora Castelli, che aveva mostrato trottole precise e un buon controllo. In gara però l’emozione ha giocato un ruolo importante: alcuni errori durante l’esecuzione del programma l’hanno portata a chiudere la competizione al 9° posto. L’esperienza al Campionato ACSI “Città di Riccione” rappresenta comunque un’importante occasione di crescita sportiva per entrambe le atlete, che tornano dalla trasferta con nuove motivazioni e preziosa esperienza in pista.

C.s. - Federazione Sammarinese Roller Sport

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