TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:56 La Reggenza incontra i sammarinesi di Detroit 14:13 "San Marino all'Eurovision 2026" annuncia il DG di RTV Roberto Sergio 13:33 Eurovision Song Contest 2025: San Marino c'è. Martina Crv in gara allo Junior 13:24 Incendio a Viserba: distrutta rimessa di una palazzina 12:47 Il Ravenna fa e rischia di disfare: alla fine è 3-1 con il Bra 12:37 Igr: eventuale sciopero a fine settembre, forse venerdì 26 11:30 Solidarietà, arte, guerra. Intervista a Edoardo Bennato: “Da sempre sto con i palestinesi, difendo il sud del mondo” 11:29 Rallylegend 2025, nuovi “big” in arrivo: Schwarz, Trelles e Jean Joseph tra i protagonisti 09:50 Scontro tra auto e moto sulla Marecchiese: ferita una coppia 07:27 Trump: “Parlerò con Putin, fiducioso in un accordo. Presto intesa anche su Gaza”
  1. Home
  2. News sport
  3. Comunicati sport

Campionato di Fossa Olimpica: Perilli vince il titolo assoluto

8 set 2025
Campionato di Fossa Olimpica: Perilli vince il titolo assoluto

Nel fine settimana del 6 e 7 settembre la Federazione Sammarinese Tiro a Volo ha organizzato il campionato di specialità Fossa Olimpica. A laurearsi campionessa sammarinese è stata Alessandra Perilli, entrata in finale con il secondo punteggio. Insieme a lei sono entrati in finale Alfio Tomassoni, con il primo punteggio, seguita da Gian Marco Berti, Simone Rigoni, Mirea Andruccioli e Martina Tonini. Nella fase conclusiva Perilli è stata eletta vincitrice piazzandosi davanti a Simone Rigoni, secondo, e Alfio Tomassoni terzo. Premiate anche le altre categorie con Gian Marco Berti che trionfa nell’Eccellenza; per Alfio Tomassoni successo nella Prima Categoria e per Simone Rigoni in Seconda, mentre Adriano Felici è primo nei Veterani. Nelle Lady primoposto di Alessandra Perilli, secondo di Mirea Andruccioli e terzo per Martina Tonini.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati sport