TIRO A VOLO

Campionato di Fossa Olimpica: Perilli vince il titolo assoluto.

Nel fine settimana del 6 e 7 settembre la Federazione Sammarinese Tiro a Volo ha organizzato il campionato di specialità Fossa Olimpica. A laurearsi campionessa sammarinese è stata Alessandra Perilli, entrata in finale con il secondo punteggio. Insieme a lei sono entrati in finale Alfio Tomassoni, con il primo punteggio, seguita da Gian Marco Berti, Simone Rigoni, Mirea Andruccioli e Martina Tonini. Nella fase conclusiva Perilli è stata eletta vincitrice piazzandosi davanti a Simone Rigoni, secondo, e Alfio Tomassoni terzo. Premiate anche le altre categorie con Gian Marco Berti che trionfa nell’Eccellenza; per Alfio Tomassoni successo nella Prima Categoria e per Simone Rigoni in Seconda, mentre Adriano Felici è primo nei Veterani. Nelle Lady primoposto di Alessandra Perilli, secondo di Mirea Andruccioli e terzo per Martina Tonini.

