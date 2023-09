Campionato IMAC, Cristian e Massimo Selva campioni italiani di categoria Sportsman e Advanced

La stagione agonistica IMAC si chiude con il botto per la Federazione Aeronautica Sammarinese, dove a Siena, ultima tappa del campionato italiano, ha conquistato tre vittorie in tre diverse categorie. Massimo Selva ha ottenuto il primo posto nell’Advanced; Cristian Selva ha trionfato nella Sportsman mentre Sebastiano Silvestri ha chiuso in prima posizione nell’Unlimited. Per Massimo e Cristian Selva un risultato ancora più importante: grazie a queste due vittorie i due atleti sammarinesi si sono laureati campioni italiani nelle rispettive categorie. Non solo, Cristian Selva ha partecipato anche alla gara nella categoria Freestyle, riservata ai voli a tempo di musica, e con il secondo posto ottenuto è vice-campione italiano di categoria.

