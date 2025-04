Campionato Internazionale di Calisthenics, specialità Streetlifting : a San Marino battuto il record italiano

Domenica 13 aprile presso la palestra “ Umberto Briganti “ si è tenuto il III° Campionato Internazionale di Calistenics: specialità Streetlifting, disciplina che si sta diffondendo in maniera esponenziale in Italia e nel mondo, diffusione che sta andando pari passo con la nascita di competizioni e federazioni accompagnate da regolamenti ufficiali.

Questa specialità gravita intorno all’allenamento di quattro esercizi principali: ( in ordine decrescente di difficoltà): ● Muscle up ● Trazioni ● Dip ● Squat. Gli atleti divisi per sesso e categoria di peso, hanno a disposizione 3 tentativi per ciascuna alzata ed il vincitore sarà colui che avrà totalizzato un maggior punteggio. Quest’ultimo viene calcolato tenendo conto del peso corporeo dell’atleta e dei kg da lui sollevati in ciascuna alzata.

Al Campionato, organizzato dall’Associazione “EVOLVE RSM” , affiliata alla Federazione Pesi, hanno partecipato alla competizione 33 atleti , provenienti da Italia, Svizzera e San Marino.

Durante l’Evolve Cup è stato battuto il record italiano nello squat per la categoria -66kg da un atleta del team Strength Romagna, Gianmarco Pironi, che ha sollevato ben 216kg. Il risultato si riferisce esclusivamente alla disciplina dello streetlifting, nella quale c’è da considerare la difficoltà relativa al sollevamento del proprio peso corporeo nelle altre tre alzate.

Per l’associazione EVOLVE RSM hanno gareggiato Martina Zonzini, Diego Zonzini, Matteo Fattori, Luca Succi, Cristian Fattori, Riccardo Colombo ed Andrea Sparnacci che ha vinto il premio “best lift” di muscle up sollevando 25kg.



Comunicato stampa

Associazione Sportiva EVOLVE RSM