Campionato Interprovinciale a squadre: avvio complicato per i titani. Alletti avanza nelle prequalificazioni BNL a Civitanova Marche.

Inizia in salita l’avventura delle formazioni biancazzurre nella fase a gironi del Campionato Interregionale a squadre. Sabato la squadra Under 14 maschile ha perso 3-0 contro Misano. Stesso risultato per la squadra Under 12 maschile, sconfitta domenica in casa contro Riccione. Sfortunata la squadra Under 12 femminile: Serena Pellandra ha vinto il suo singolare, ma un infortunio ha impedito a Marlene Bevitori di giocare il suo incontro e di poter disputare il doppio. Contro il CT Casalboni, dunque, è arrivata un’altra sconfitta per 2-1. I giovani titani potranno rifarsi nelle prossime due giornate della fase a gironi.

Per Serena Pellandra un altro importante appuntamento si avvicina: domenica partirà alla volta di Formia per partecipare al raduno nazionale riservato alle migliori 10 tenniste d’Italia della sua categoria. Per la Scuola Federale Tennis di San Marino si tratta di un prestigioso riconoscimento, il secondo in soli 3 anni: prima di Serena, infatti, la stessa convocazione era arrivata per Talita Giardi.

Ieri, intanto, Silvia Alletti ha esordito nel torneo di prequalificazione alla 79ª edizione degli Internazionali d’Italia, in svolgimento a Civitanova Marche. Al primo turno ha superato la 3.1 Giulia Sophia Di Concetto con il risultato di 6-2 4-6 6-4 e, in serata, si è imposta sulla 2.8 Cecilia Di Pietro per 6-4 6-0. Oggi affronterà la 2.7 Arianna Silvi.

Cs - Federazione Sammarinese Tennis

