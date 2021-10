ATLETICA LEGGERA Campionato Italiano prove multiple master, podio per Paola Carinato

Si sono conclusi i Campionati italiani su pista di prove multiple master a Catania. Nell’eptathlon femminile era presente Paola Carinato a difendere i colori del Gruppo Sportivo Natisone. Due giorni di gare e sette prove da inanellare una dopo l’altra: è una partenza sprint con gli 80 ostacoli. Segue il salto in alto, dove l’atleta ottiene 736 punti con la misura di 1.24m. Nel getto del peso da 3 kg ottiene il record personale con la misura di 7.49m. La prima giornata di gare si conclude con i 200m corsi in 35’’36. Si riparte con il salto in lungo in una gara disturbata dal vento: Paola non riesce a prendere bene la pedana e realizza solo 331 punti. Stesso discorso nel giavellotto da 500gr. Infine, nella sua gara prediletta, gli 800 metri, tenta di recuperare i punti persi e con il tempo di 3’09’’30 ottiene 607 punti. Il risultato finale è di 3496 punti che le consente di salire sul secondo gradino del podio.

