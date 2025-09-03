TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Nord Stream, rinviata al 9 settembre la decisione sull’estradizione di Kuznietsov 16:52 Rifinitura bagnata per l'Under 21 in Finlandia 16:16 'Maschera di un vitellone': a Rimini una mostra su Alberto Sordi 16:14 8 ori per gli atleti paralimpici della San Marino Athletics Academy ai Campionati Nazionali AICS 15:05 Storico evento sulla spiaggia di Riccione: nate altre 21 tartarughe caretta caretta 14:58 Marina Centro, stretta contro i “pallinari”: tre denunciati e sequestrati 550 euro 14:47 Palazzo Graziani: inaugurata la mostra "Fiorito" di Gabriele Gambuti 14:40 Virtus-La Fiorita, "solito" show: a guadagnarci però sono Tre Fiori e Tre Penne 13:47 Rissa nella notte a Rivazzurra: tre giovani animatori feriti con bottiglie e coltelli 13:00 Caro scuola: a San Marino e in Italia aumentano ancora i prezzi
  1. Home
  2. News sport
  3. Comunicati sport

Campionato nazionale Aics di atletica leggera : San Marino Athletics Academy è medaglia d’argento

3 set 2025
Campionato nazionale Aics di atletica leggera : San Marino Athletics Academy è medaglia d’argento

Lo Stadio Olimpico di Serravalle ha ospitato dal 29 al 31 agosto, oltre 400 atleti in provenienza da tutta Italia per il 59esimo Campionato nazionale Aics di atletica leggera e 2° Campionato nazionale paralimpico, nonché Trofeo Pietro Mennea 8 che fù tesserato Aics. La San Marino Athletics Academy, coorganizzatrice dell’evento, vi ha preso parte con atleti dalla categoria under 8 a quelle master. Termina il campionato al 2° posto nella classifica Premio Qualità, con 18 titoli nazionali e ottime prestazioni personali, preceduta solo dal sodalizio di Arezzo. E vince il 2° Campionato nazionale paralimpico con ben 7 atleti al via. Soddisfatta la Presidentessa del sodalizio sammarinese, Paola Carinato, dichiara : “ Abbiamo vinto numerosi titoli, ma soprattutto è stato bello veder correre, saltare e lanciare in una sana competizione atleti giovanissimi accanto a quelli più esperti, sotto la pioggia come sotto il sole, tutti uniti da una stessa passione : l’atletica leggera”.

C.s. San Marino Athletics Academy SMAA




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati sport