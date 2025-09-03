Campionato nazionale Aics di atletica leggera : San Marino Athletics Academy è medaglia d’argento

Campionato nazionale Aics di atletica leggera : San Marino Athletics Academy è medaglia d’argento.

Lo Stadio Olimpico di Serravalle ha ospitato dal 29 al 31 agosto, oltre 400 atleti in provenienza da tutta Italia per il 59esimo Campionato nazionale Aics di atletica leggera e 2° Campionato nazionale paralimpico, nonché Trofeo Pietro Mennea 8 che fù tesserato Aics. La San Marino Athletics Academy, coorganizzatrice dell’evento, vi ha preso parte con atleti dalla categoria under 8 a quelle master. Termina il campionato al 2° posto nella classifica Premio Qualità, con 18 titoli nazionali e ottime prestazioni personali, preceduta solo dal sodalizio di Arezzo. E vince il 2° Campionato nazionale paralimpico con ben 7 atleti al via. Soddisfatta la Presidentessa del sodalizio sammarinese, Paola Carinato, dichiara : “ Abbiamo vinto numerosi titoli, ma soprattutto è stato bello veder correre, saltare e lanciare in una sana competizione atleti giovanissimi accanto a quelli più esperti, sotto la pioggia come sotto il sole, tutti uniti da una stessa passione : l’atletica leggera”.

C.s. San Marino Athletics Academy SMAA

