Campionato Nazionale Artistico fase 1 UISP

Nei giorni 11 e 12 Giugno al pattinodromo di via Carpi a Riccione si è svolto il campionato nazionale fase 1 di qualificazione indetto dalla UISP settore artistico. Per la Federazione di San Marino hanno preso parte Battistini Anna, Maggiore Martina, Ercolano Angelica e Della Valle Eleonora. Tutte e quattro le atlete hanno eseguito i loro dischi di gara dimostrando il meglio di ciò che avevano imparato negli allenamenti ottenendo buoni risultati. Eleonora della Valle ha ottenuto la medaglia d'oro, Anna Battistini si è classificata al quinto posto, Martina Maggiore al sesto ed Angelica Ercolani ha terminato la gara nella nona posizione. Ora tutti gli atleti della Federazione Roller continuano i propri allenamenti in vista delle prossime competizioni.

c.s. FSRS