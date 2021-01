Campionato Nazionale CSEN 2021: brillano i karatechi sammarinesi

In questo periodo difficile per lo sport in generale, dovuto alle chiusure e alle limitazioni imposte dal Covid, è stato possibile scoprire nuovi modi di fare sport. Gli Istruttori del San Marino Shotokan Club Karate, affiliato alla Federazione Sammarinese Arti Marziali, già da marzo scorso, hanno saputo adattarsi alla nuova situazione e, tramite la piattaforma on line Zoom, hanno proseguito l’attività nei momenti di chiusura totale, pratica che ancor oggi viene continuata con gli Under14. A restituire, anche se solo in parte, il gusto della competizione ci pensano gli E-tournament internazionali, tornei organizzati tramite piattaforme online su SportData, con arbitri e commentatori specializzati, in cui vengono inviati in tempo reale i file delle prove degli atleti registrati, con dei codici visibili rilasciati al momento dagli organizzatori. La partecipazione a queste competizioni permette agli atleti di mantenere alta la tensione, non perdere lo stimolo della gara e la voglia di migliorarsi durante gli allenamenti. Lodevole è l’impegno profuso dagli Atleti del San Marino Shotokan Club Karate, le cui partecipazioni a questo tipo di competizioni ormai non si contano più. Anche questo fine settimana ha visto tre giovani karatechi misurarsi con agguerriti atleti di tutta Italia nel Campionato Nazionale Italiano CSEN. Iscritti tramite la società italiana Accademia Karate di Livorno, i titani hanno contribuito con i loro preziosi punteggi al raggiungimento della seconda posizione da parte della società toscana. Nella classifica Kumite Cadetti Denise Bertozzi, Michele Santi, Veronica Zaghini hanno vinto rispettivamente la medaglia d’oro, d’argento e di bronzo, facendo onore alla scuola di Karate sammarinese. Medaglie che si vanno ad aggiungere ai loro palmares personali già ricchi di risultati in competizioni nazionali ed estere. Risultati ottenuti anche grazie alla competenza e preparazione dei loro Maestri Maurizio Mazza ed Emanuel Santolini. Neanche il tempo di adagiarsi che è già pronta la prossima sfida in una gara Internazionale tra circa due settimane.





Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Arti Marziali