Campionato Nazionale Csen di Canicross, il team San Marino ottiene 6 medaglie: "Risultato storico".

Mortegliano ha ospitato il Campionato Nazionale Csen di Canicross. 150 binomi si sono presentati al via della rassegna nazionale in terra friulana. Il Team San Marino Canicross ha ottenuto 6 medaglie : un risultato storico per la squadra sammarinese. Un Campionato che prevede due prove; la somma dei tempi ottenuti decreta il vincitore. Per la categoria School girl (7-10 anni), Grace Buscarini&Arya, la più giovane di categoria, chiudono al terzo posto guidati da Michele Buscarini. Le compagne di squadra Adele Mularoni&Mimmo ed Emma&Icy si difendono bene nella categoria Young Girl (11-14 anni). Per 1 secondo Adele sale sul secondo gradino del podio, precedendo Emma. Il cronometro registra tempi di percorrenza del tracciato di 1,5 km velocissimi con una media di 3’53” al km per i binomi sammarinesi. Nella categoria adapted, la sfida è avvincente tra Sara Valentini e Moni Maya. Dopo la prima giornata, l’atleta italiana precede la sammarinese di tre soli secondi. Nella seconda prova, Sara&Arya con la guida Michele riescono a migliorarsi di 13 secondi e vincono il titolo italiano. Medaglia d’oro anche per Ruggero Marchetti&Bo con la guida Denis Cestaro . Quest’ultimo prende parte alla gara élite di canicross. Sul tracciato di 5,4 km, reso pesante dalla pioggia, il binomio dà il meglio di sé nella categoria vet1, che ha gli interpreti più veloci della disciplina, e taglia il traguardo al 5 posto. Nella disciplina Bikejoring, Paola Carinato&Icy, corrono velocissimi la prima prova e sono ancor più veloci nella seconda prova con punte di 2’10” al km. Per difetto di concorrenti nella categoria élite woman 3, l’atleta sammarinese viene inserita (come da regolamento nazionale) nella categoria delle più giovani e sale sul secondo gradino del podio. Paola dichiara :” sono veramente orgogliosa di questa squadra : gli allenamenti condivisi, l’empatia che hanno con i cani ed i risultati dimostrano che siamo sulla strada giusta per partecipare ai Mondiali di Pardubice a novembre in Repubblica Ceca. Tutto questo non sarebbe possibile senza le guide che seguono gli atleti e senza le famiglie che si prendono cura con tanto impegno dei nostri atleti a quattro zampe”.

