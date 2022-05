Campionato Sammarinese boccette: trionfa Mario Casadei

Nel circolo del Ritrovo di Dogana, il 16 e 17 maggio scorsi, si sono tenuti i Campionati Sammarinesi 2022 di specialità boccette. Trenta i concorrenti che si sono sfidati nei biliardi senza buche dell’Associazione che, in collaborazione con la Federazione, ha organizzato un perfetto torneo nazionale. Ottime giocate ed un livello veramente alto hanno portato alle fasi finali i quattro giocatori più in forma del momento. Con partita unica al meglio degli ottanta punti, nella prima semifinale Mario Casadei ha avuto la meglio su Danilo Baldacci e, nella seconda, Salvatore Lichetta si è imposto su Guerrino Mattioli. In finale, dopo un inizio abbastanza equilibrato, una disattenzione di Lichetta ha spianato la strada ad un crescendo di Mario Casadei (nella foto insieme al presidente federale Eraldo Maccapani) che, con il punteggio di 80 a 41, ha vinto meritatamente la partita e il titolo.

c.s. CONS