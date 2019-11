Campionato serie A2 Juvenes tennistavolo

Trasferta in terra sarda per il team della Juvenes nel Campionato di serie A2 maschile e finalmente si sblocca la classifica dopo le prime tre giornate i sammarinesi erano ancora a zero punti, al termine di un mach tiratissimo contro Marcozzi Cagliari, durato oltre tre ore pareggio per 3:3 con grande protagonista il nigeriano Babatunde Mayowa autore due importanti vittorie e punto decisivo per il pareggio sul 3:2 per gli avversari di Federico Giardi